"Il y a un dégoût": immersion dans la réalité de nos hôpitaux

Fermeture de lits, manque de personnel, surcharge de travail et crise financière: le milieu hospitalier est en difficulté. Le personnel soignant détaille les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.

Les problèmes du milieu hospitalier sont nombreux. Après la crise du covid, qui a fait 34 000 morts et 159 000 hospitalisations en Belgique, les hôpitaux font face à une crise financière importante, liée notamment à l'inflation. Et ce n'est pas la seule difficulté que les soignants rencontrent. Un manque de personnel La Belgique compte 103 hôpitaux aujourd'hui et 59 hôpitaux psychiatriques. Les problèmes rencontrés sont souvent les mêmes. Il y a tout d'abord la difficulté pour trouver du personnel infirmier qualifié. "Je pense qu'il y a un dégoût", raconte Pamela Jouniaux. Elle est infirmière au service de chirurgie orthopédique depuis trois mois. Auparavant, elle était en gériatrie. Après six ans, elle a voulu changer de service, et elle n'est pas la seule. "Il y a eu beaucoup de reconversions. On se rend compte de la difficulté physique et mentale, donc on s'en va." Je pense qu'il y a un dégoût

Selon elle, il faudrait une reconnaissance de la pénibilité, davantage de personnel et une meilleure rémunération. "Vous savez, même 150 ou 200 euros par mois en plus...si c'est lourd mais qu'on gagne plus que les autres services, les gens se disent, c'est difficile mais on gagne plus." À lire aussi Le manque de personnel médical et infirmier au coeur de l'émission "Rendez-vous" Une charge de travail trop importante Le manque de personnel a des conséquences concrètes pour les soignants. Aujourd'hui, on en demande plus aux infirmières qui sont moins nombreuses. "Au niveau infirmier, on est obligé de fermer des lits parce qu'on n'a pas le personnel qu'il faut", précise Cathy Waselynck, infirmière en chef au service orthopédie. La densité de lits a diminué ces dernières années, passant de 620 à 497 lits pour 100 000 habitants entre 2000 et 2018. Aujourd'hui, l'activité d'un centre hospitalier ne se mesure plus en nombre de lits. La politique en matière de soins de santé promeut désormais la réduction de la durée des séjours. François Burhin, directeur général des centres hospitaliers Epicura, constate que les soins se font essentiellement en hôpital de jour, avec un rythme élevé. "L'hopital est de plus en plus une gestion de flux de patients. Il y a une accélération et une intensification des soins au sein de l'hôpital, ce qui rend le travail plus dur et plus pénible."

En 2021, la durée moyenne d'un séjour à l'hôpital, pour des soins en chirurgie et médecine interne, était de quatre jours, contre 13 dans un service de gériatrie et trois en maternité. Une refonte du paysage hospitalier Une réforme des hôpitaux est actuellement en cours. Elle prévoit notamment de regrouper les soins complexes, coûteux ou de haute technologie au sein d'un réseau, soit local ou régional. On est détourné de notre boulot premier qui est de soigner le patient Les soignants craignent que la charge administrative ne soit encore plus importante. "C'est la grosse crainte de la plupart des médecins, note Olivier Bath, chef de service en orthopédie. On voit énormément de médecin en fin de carrière qui arrêtent plus tôt parce qu'ils sont noyés dans l'administratif. On est détourné par la lourdeur administrative. On est détourné de notre boulot premier qui est de soigner le patient évidemment."