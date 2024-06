La 5G, un danger pour la santé ? Stéphanie assure souffrir de "maux de tête, vertiges et acouphènes" à cause d’une installation toute proche

Un débit plus élevé, un délai plus faible, une densité plus élevée

Quels avantages présente cette transition vers la 5G ? Cette infrastructure offre une vitesse de transfert des données plus rapide (jusqu’à dix fois plus rapide que la 4G) ainsi qu’une fiabilité, une capacité et une latence améliorées. Concrètement, cela vous permet par exemple de télécharger un film ou des photos beaucoup plus rapidement.

"On va avoir un débit plus élevé, un délai plus faible, une densité plus élevée. On va donc pouvoir supporter un plus grand nombre d’utilisateurs avec un nombre fixe d’antennes. En termes de densité du réseau, c’est plus intéressant. On pourra supporter plus de dialogues, utiliser parfois de la vidéo conférence avec votre téléphone", explique Olivier Bonaventure, professeur à l’école polytechnique de l’UCLouvain.

"La latence est beaucoup plus faible. Cela permet d’avoir des télécommunications plus interactives, de contrôler des équipements industriels à distance. Il y en a qui ont fait des pilotages de drones à distance via la 5G par exemple. Ce qui n’aurait pas été possible avec la 3G, ce qui est difficile avec la 4G", ajoute le professeur.

En février dernier, la ministre des télécommunications avait également énuméré les nombreux bénéfices de la 5G. "C'est plus fiable, plus efficace, plus sûr, de nombreux appareils peuvent fonctionner simultanément et à une vitesse plus élevée. De plus, la 5G stimule une économie durable", assure Petra De Sutter.