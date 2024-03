Le nouveau plan concernant la vente de tabac "va dans le bon sens" pour la Fondation contre le cancer mais "on pourrait aller plus loin"

Ce plan est donc une nouvelle très positive pour la Fondation, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là. : "L'interdiction et la limitation, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'il y a déjà d'autres mesures qui ont été mises en place et que ce ne sont pas des mesures isolées, mais l'ensemble des mesures, qui se complètent les unes et les autres, qui vont faire qu'il y aura un impact sur le nombre de fumeurs à terme et aller vers une génération sans tabac. Ce à quoi la fondation tend et participe, mais on pourrait aller bien sûr plus loin".

Pour la Fondation contre le cancer, il est important d'accompagner les fumeurs et que plus de moyens soient mis en place pour y arriver : "Le but ici, c'est pas de stigmatiser le fumeur, mais au contraire, de pouvoir tenir compte aussi de sa situation, et dès lors d'apporter des solutions. On réclame notamment qu'il y ait plus d'investissement dans tout ce qui concerne le sevrage tabagique et l'accompagnement du sevrage avec des tabacologues etc. Donc, on demande vraiment aux régions d'avoir une vision plus long terme et durable à ce niveau-là aussi." explique Sophie Adam.