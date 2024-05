Troubles du sommeil, hypertension ou dépression à cause du bruit des avions: voici ce que préconise le Conseil supérieur de la Santé

Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) préconise mardi une interdiction des vols de nuit entre 23h00 et 7h00 à Brussels Airport et une limitation des vols durant les heures de pointe.

La pollution sonore due aux avions peut en effet entraîner des troubles du sommeil, des difficultés d'apprentissage, de l'hypertension et de la dépression, justifie-t-il. Les émissions dues au trafic aérien ont en outre globalement des effets négatifs sur la santé. L'organe plaide par ailleurs pour que l'on ne prenne l'avion que lorsque c'est "vraiment nécessaire".

Et, selon l'étude annuelle de l'aéroport sur les contours de bruit autour des pistes, la pollution sonore a de nouveau augmenté en 2023, conséquence de la poursuite de la reprise du trafic aérien après la crise du coronavirus. Elle reste toutefois encore en deçà des chiffres de 2019. Au total, 13.432 riverains ont ainsi été "potentiellement très gênés" l'année dernière par le décollage et l'atterrissage des avions.

Pour le Conseil supérieur de la Santé, "chaque année, les preuves scientifiques des effets néfastes du bruit se multiplient". La pollution sonore entraîne ainsi des sentiments d'irritation et des troubles du sommeil. Elle est également associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, à un retard d'apprentissage chez les écoliers et à un impact négatif sur le bien-être mental, augmentant le risque de dépression, liste le CSS.

La pollution de l'air joue également un rôle. Selon plusieurs études, les émissions de particules ultrafines, caractéristiques des avions, entraînent principalement, et à court terme, une diminution de la fonction pulmonaire et des modifications du rythme cardiaque. À long terme, ajoute le Conseil, elles sont liées à davantage de maladies cardiovasculaires, mais aussi, par exemple, à des difficultés lors de la gestation, comme un poids inférieur.