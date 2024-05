"Cette raison est en train de prendre le dessus": pourquoi le cancer du foie n'est pas toujours lié à l'alcool

Chaque année, en Belgique, plus de 1100 personnes apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer du foie. Bien qu'il reste encore rare, le nombre de cas est en constante augmentation depuis quelques années. Mais à quoi ce cancer est-il dû ? La première cause à laquelle on pense, c'est l'alcool. Dans une interview accordée à HLN, un chanteur flamand atteint de la maladie se questionne : "Je ne bois pas de bière. Je pense que j’ai bu 20 pintes au maximum dans toute ma vie. Dans les années 1970 et 1980, je ne buvais même pas d’alcool. La seule chose que je buvais en grande quantité, c’était du Coca-Cola Zéro", indique Walter Grootaers.

L'alcool, un poison pour le foie

Questionné par le média flamand, le médecin gastro-intestinal Xavier Verhelst explique d'abord comment se développe un tel cancer : "Dans 90 % des cas, une tumeur du foie est causée par une cirrhose du foie, que nous appelons également 'cicatrisation du foie'. En rendant le foie constamment malade, le tissu cicatriciel se forme et les cellules hépatiques normales disparaissent. Dans les pires scénarios, cela peut conduire à une tumeur". Ce phénomène peut être provoqué par une consommation d'alcool excessive. "En buvant des bières pendant des années, vous empoisonnez votre foie encore et encore, ce qui provoque l’apparition de tissus cicatriciels et éventuellement de tumeurs".