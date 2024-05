La cosmétique naturelle est plus à la mode que jamais, mais reste méconnue: voici comment l'utiliser

La cosmétique est un secteur qui pèse des milliards en Belgique. Avec la crise sanitaire et l'avènement de Tik Tok, prendre soin de sa peau est devenu incontournable. Ces produits de beauté ne cessent d'évoluer et de promettre éclat et éco-responsabilité. En effet, ceux-ci se veulent plus 'clean', à savoir, des actifs et des composants dits naturels. "Soyons conscient que les cosmétiques n’ont pas toujours été 'clean' au niveau de leur composition. Il y a maintenant une réelle volonté, de la part des marques et des consommateurs, d’évoluer vers des formules sans risque pour la santé et sans nocivité pour l’environnement", explique Laurent Staquet, pharmacien. Avant de nuancer. "Cependant, je pense qu’il ne faut pas opposer de manière absolue le naturel et le chimique".

À lire aussi Catherine achète une crème en Belgique mais... le produit contient une substance toxique interdite dans l'UE depuis 2 ans

Le naturel, l'est-il vraiment ?

D'abord, qu'est-ce qu'un produit naturel ? "Un ingrédient naturel est une substance extraite de ces sources sans aucune altération de ses composants, principalement par des méthodes mécaniques telles que la pression. C'est le cas des huiles végétales comme l’huile d’olive", précise l'expert. Souvent, les ingrédients de votre crème hydratante ou de votre sérum de nuit seront d'origine naturelle. Cela est une nuance importante : "Certains composés naturels vont être synthétisés artificiellement en laboratoire : parce qu'il est rare ou trop loin, mais aussi, parce que sa culture nécessite trop d'eau", ajoute Laurent Staquet. De plus, fabriquer une crème se fait forcément par un procédé chimique : l'émulsion.