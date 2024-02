Un site vend des faux certificats médicaux: pourquoi cette fraude est risquée et coûteuse

Un site propose des faux certificats médicaux à 19 €. Nous avons testé ce site et exposé ce faux certificat à Christian Gaber, auditeur du travail de Liège.

Présenté comme un spécialiste médical des certificats, le site propose un questionnaire qui pose une série de questions sur les symptômes. Il faut ensuite soi-même déterminer le nombre de jours d’absence et la ville de référence. Le paiement se fait via carte bancaire. Après un décompte de 5 minutes, le certificat arrive sur la boîte mail. Avec un beau cachet bleu, mentionnant dans ce cas-ci le CHU de Liège, ville que nous avons choisie.

Selon lui, "on se doute directement que c'est quelque chose de frauduleux". Le numéro Inami du médecin est manquant, par exemple. "Il y a un semblant de signature, une griffe et il n'y a même pas le numéro Inami du médecin", continue-t-il.

Si le certificat paraît vrai, quelques informations peuvent mettre la puce à l'oreille. "Ça a l'air quand même assez grossier comme site, on voit que c'est mal traduit, il y a des choses qui ne veulent rien dire", explique Christian Gaber, auditeur du travail de Liège.

De plus, le certificat reçu est en néerlandais donc inutilisable en Wallonie. Pour lui, pas de doute, "si vous présentez ça à votre employeur ou à votre mutuelle, ça risque déjà de ne pas avoir d'effet, ils vont se rendre compte directement que c'est un faux".

Jusqu'à 48 000€ d'amendes



Ce genre de faux peut entraîner une condamnation maximum de 5 ans de prison et 48 000 € d’amendes. "Par exemple, si vous le présentez à votre employeur pour justifier une absence pour maladie, la peine c'est d'un mois à cinq ans", précise Christian Gaber. Ce n'est pas tout puisque "si vous l'utilisez vis-à-vis de votre mutuelle pour bénéficier des indemnités d'assurance maladie, la peine de prison est de six mois à trois ans mais il y a aussi une amende de 4 800 à 48 000 euros".



Pour l'auditeur du travail, le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle: "Au mieux vous perdez 19 euros, au pire vous vous retrouvez avec un casier judiciaire et pour votre prochain boulot ce sera beaucoup plus difficile". Il exhorte donc les gens à éviter ce type de fraude et à privilégier des méthodes légales pour justifier leurs absences.