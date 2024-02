Des traces de pesticides PFAS dans nos fruits et légumes: les résidus ont triplé en 10 ans

Selon une étude de plusieurs ONG, les consommateurs sont de plus en plus exposés aux PFAS en Europe à travers leur alimentation. Les pesticides pulverisés par les agriculteurs sur les champs et les arbres fruitiers contiennent ces substances chimiques. Mais rien n'indique clairement si les limites autorisées par la législation européenne ont été dépassées.

Sommes-nous de plus en plus exposés à des cocktails de pesticides PFAS à travers notre alimentation quotidienne ? Selon plusieurs ONG, il n’y a pas que l’eau courante qui est parfois porteuse de traces de ces produits chimiques persistants baptisés "polluants éternels". Des résidus de PFAS ont également été détectés dans les fruits et les légumes en Europe. Le nombre de fruits et légumes contenant des résidus d'au moins un pesticide PFAS a triplé en dix ans, selon les chiffres de cette étude menée par PAN Europe, un réseau d’associations environnementales, et Nature & Progrès.

Pour dresser un état de la situation, ces ONG se sont basés sur les données officielles des programmes nationaux de surveillance des résidus de pesticides dans les aliments des Etats membres menées sur 278.516 échantillons de fruits et légumes.