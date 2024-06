Greenpeace appelle les gouvernements "à ne pas nier les défis de la crise climatique"

Les gouvernements de Belgique, peu importe les coalitions, ne peuvent pas détourner le regard du "gigantesque défi du climat et de la crise de la nature", souligne Greenpeace lundi. L'organisation environnementale attend de tous les partis qu'ils mettent en place des "solutions inclusives, sociales et équitables" dans les accords de gouvernement.

Selon Greenpeace, ces accords doivent apporter des réponses tangibles aux véritables défis et préoccupations de nombreux citoyens. "Il s'agit de l'impact du climat et de la crise de la biodiversité, mais aussi de la hausse des prix dans les caddies, l'impact des guerres et des génocides, le manque de main-d'œuvre dans les soins, la pénurie de professeurs dans les classes d'écoles ou les trains et les arrêts de bus supprimés", insiste l'organisation.

Greenpeace plaide pour une politique qui met l'accent sur des logements abordables, sains et économes en énergie et l'accès à une alimentation naturelle et saine pour tout le monde. "Mais également pour une société sans racisme ou exclusion, avec des emplois viables pour tous, un revenu minimum digne et des impôts équitables", précise l'ONG.