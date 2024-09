La grossesse modifie durablement le cerveau des femmes: elles perdent plus de 4% de matière grise

Ce processus est comparable à celui de l'adolescence, autre période de bouleversements hormonaux. Ces changements, loin d’être un signe de déclin, viseraient à rendre le cerveau plus efficace en affinant le traitement neuronal.

Les chercheurs ont constaté que la perte de matière grise, qui débute dès les premières semaines de grossesse, se stabilise à l’accouchement et persiste des années après. Ce remodelage est lié à l'augmentation des hormones œstradiol et progestérone, et concerne plus de 80 % des régions cérébrales.

La portée de ces modifications, ainsi que leurs effets à long terme, restent encore à éclaircir.

Un renforcement temporaire de la matière blanche

Outre la matière grise, la grossesse affecte également la matière blanche du cerveau, constituée des fibres nerveuses qui facilitent la communication entre les neurones. Les chercheurs ont observé un renforcement de cette matière au cours du deuxième trimestre, avant qu’elle ne retrouve son état initial après la naissance.