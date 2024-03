Le gouvernement américain s'attaque au gaspillage de l'industrie pétrolière et gazière

Le gouvernement américain a annoncé mercredi avoir révisé des réglementations vieilles de plus de 40 ans concernant les émissions de gaz naturel de l'industrie pétrolière et gazière, afin d'"éviter" des "pratiques de gaspillage".

Le gaz naturel est principalement composé de méthane, un puissant gaz à effet de serre que les Etats-Unis ont promis de réduire dans le cadre de leurs engagements climatiques.

Les opérateurs gaziers et pétroliers seront tenus de "mener des opérations de détection des fuites et de réparations", selon un communiqué du Bureau of Land Management, l'administration gérant les terrains publics fédéraux.