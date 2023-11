Le réchauffement climatique s'accélère: 2023 s'annonce comme l'année la plus chaude jamais enregistrée

Aujourd'hui, le réchauffement climatique est estimé à + 1,3 degré depuis le début l'ère préindustrielle, c'est-à-dire depuis le début du 19e siècle. Et au rythme actuel, il pourrait atteindre le cap symbolique de + 1,5 degré dans 6 ans.

L'année 2023 s'annonce comme l'année la plus chaude jamais enregistrée... Le réchauffement climatique s'accélère, s'alarment les scientifiques à la veille de la conférence de Dubaï.

Pour rappel, ce chiffre est une référence définie lors de l'Accord de Paris en 2015. Un engagement des Etats à contenir le réchauffement à 1,5 degré pour limiter les dérèglements climatiques. Malheureusement, nous sommes loin de cet objectif. Car pour cela, il faudrait notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030.

Le problème, c'est que les Nations Unies évaluent les engagements actuels à une réduction d'à peine 2% dans les prochaines années. Accélérer la transition énergétique est donc un enjeu crucial.

Mais quand on regarde le niveau des subventions en 2022 accordées aux énergies fossiles dans le monde, il s'élève à 7.000 milliards de dollars. Des aides d'Etats qui n'exigent pas ou peu de contrepartie des entreprises de ces secteurs pour compenser les dommages sur la santé et sur l'environnement. Car à l'inverse : le réchauffement climatique cause des pertes considérables à la société.