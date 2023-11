L'épreuve de surf aura bien lieu à Teahupo'o, avec une tour des juges allégée

Les épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024 auront bien lieu sur le site de Teahupo'o, à Tahiti, mais avec un nouveau projet de tour des juges "plus sobre", ont annoncé vendredi le gouvernement polynésien, les représentants de l'État et les organisateurs. Le site avait été remis en question il y a une dizaine de jours par le gouvernement qui souhaitait changer d'endroit.

"Au regard de l'étude des différents scénarios et des priorités partagées par les différentes parties prenantes, le projet d'une nouvelle tour plus sobre, fortement revue et réduite en taille et en poids a été jugé comme le meilleur scénario", ont annoncé les différents intervenants dans un communiqué commun. Le projet d'installer une nouvelle tour des juges en aluminium pour remplacer l'ancienne tour en bois qui n'est plus aux normes avait créé la discorde. Des associations environnementales s'opposaient à la construction de cette tour qui risquait selon eux de dégrader les fonds marins et nuire à la biodiversité du site.

Les organisateurs ont donc revu leur copie avec un projet de tour allégée afin de "limiter au maximum les atteintes à l'environnement". Point de cristallisation des tensions, les fondations existantes qui accueillent de nombreux coraux ne seront pas modifiées. Les nouvelles fondations seront insérées dans les intervalles des plots existants. Cette tour allégée permettra de réduire la profondeur de forage et l'utilisation d'une barge plus petite "sans risque de dégradation pour le corail".