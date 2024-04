12.239.019,49 euros récoltés au Télévie: MERCI!

De nombreux hommages ont été consacrés à Delphine, dite Mademoiselle Luna, décédée d'un cancer en janvier. Emue, Caroline Fontenoy a cité une phrase prononcée lors de ses funérailles : "Les gens qu'on aime, ils meurent deux fois. Quand on les perd physiquement et quand on arrête de parler d'eux". Notre journaliste et présentatrice avait à cœur de parler de notre collègue afin qu'elle "vive dans nos cœurs".

Les parents d'Amandine ont égalment partagé leur expérience face au diagnostic de la leucémie. Fabien, son père, a partagé son ressenti : "C'était un choc, on ne s'attend jamais à ce genre de nouvelles." Caroline, sa maman, a mis en lumière les difficultés rencontrées lors des traitements et des effets secondaires vécus par sa fille.

Matt Pokora met le feu au plateau

Le chanteur français Matt Pokora était le parrain d'honneur de cette 36ᵉ édition du Télévie. Le chanteur s'est dit heureux et particulièrement touché par cette noble cause depuis qu'il est devenu papa. Il a offert un show impressionnant à tous les spectateurs présent dans le Tournai Expo. D'autres artistes, comme Eddy de Pretto, Mentissa, Mosimann et Mustii notamment, ont soutenu cette édition.

L'incroyable challenge pour le DJ et compositeur, Quentin Mosimann

Arsène Burny, a lancé un défi inédit au DJ Quentin Mosimann durant la soirée de clôture : créer la musique idéale selon le papa du Télévie, mêlant Beethoven, le Grand Jojo et ses propres influences. Malgré un délai serré, le DJ a réussi à terminer la chanson avant la fin de l'émission !

Les comités Télévie récoltent une somme astronomique

Cette année, plus de 600 activités ont été organisées, soit 10% de plus qu'en 2023. Les célèbres "comités Télévie", gérés par des citoyens belges souvent touchés de près ou de loin par la maladie, ont permis de récolter plus de 2 millions d'euros. Une somme colossale. "Sans eux, il n'y a pas d'argent et sans argent il n'y a pas de recherche, a commenté Jean-Michel Zecca. Ils ont été époustouflants".