Hommage à Mademoiselle Luna lors du Télévie: la musique, une arme dans la bataille contre la maladie

La 36ᵉ édition du Télévie commence par un hommage poignant à une battante qui a marqué les esprits, à Delphine, dite Mademoiselle Luna, emportée par la maladie. Cette soirée de clôture du Télévie est dédiée à cette jeune femme et à tous ceux qui ont combattu la maladie avec courage.

Le commencement de cette 36ᵉ édition du Télévie a été marqué par un hommage émouvant à Delphine, une battante qui a inspiré des milliers de personnes. Ses paroles résonnent toujours : "Personne ne sait ce qui va nous arriver demain, il faut profiter de chaque journée. Chaque chose que je fais, chaque chose que je transmets depuis que je suis malade, c'est positif". Je suis une amoureuse de la vie "Profiter tous les jours, de se dire que j'ai vécu que des bons moments, que des choses positives, entourée de gens positifs qui me font du bien. Je suis une amoureuse de la vie. J'ai la chance de faire un métier extraordinaire, que ce soit de la radio ou être DJ. Je fais un métier de fou et la musique, c'est ma drogue. La musique, c'est un partage, la musique crée un sentiment, que ce soit triste ou que ce soit joyeux, et on n'oublie jamais. Quoi qu'il arrive, peu importe l'issue de tout ça, j'aurai passé des super moments et c'est ça qui m'importe", confiait Mademoiselle Luna.

Témoignant de sa force de caractère malgré la maladie. Entre émotion et résilience, ses propos reflètent sa détermination à vivre pleinement chaque instant. Sandrine Dans a exprimé le choc suscité par la disparition de Delphine, mais aussi la volonté de poursuivre le combat : "Le Télévie, c'est une grande famille. On prépare cette soirée, vous vous en doutez, une soirée de clôture du Télévie, des semaines, des mois à l'avance. Et nous étions en plein préparatif quand la terrible nouvelle est tombée. Ce fut pour nous tous, un choc terrible, mais pour vous aussi." "Alors ce soir, nous allons dédier cette grande soirée de clôture du 36ᵉ Télévie à Mademoiselle Luna et à tous les autres champions et championnes du Télévie qui ont lutté contre la maladie et qui ont, hélas, perdu leur combat. Ce soir, nous allons démontrer que ce combat a fait bouger les choses, que nous allons continuer à nous battre et qu'un jour, nous allons gagner", ajoute Emilie Dupuis. Un véritable message d'espoir et de persévérance dans la lutte contre la maladie.

Durant la soirée, Caroline Fontenoy, émue, est revenue sur la perte de son amie Delphine. "Je suis heureuse qu'on lui rende hommage ce soir, surtout au Télévie. C'était un événement tellement important pour elle. Elle s'est investie à fond, ça lui a laissé de doux souvenirs", déclare-t-elle. Lors de ses funérailles, la présentatrice et journaliste a retenu une très belle phrase qui prend tout son sens pour elle ce soir : "Les gens qu'on aime, meurent deux fois. La première fois, on les perd physiquement et la deuxième fois quand on arrête de parler d'eux. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de parler de Delphine pour continuer à la faire vivre dans nos cœurs et surtout pour continuer à faire vivre l'héritage qu'elle nous a laissé, c'est-à-dire son courage, sa combativité, sa résilience et sa joie de vivre." Le décès de Mademoiselle Luna, rappelle à tout le monde que le combat n'est pas terminé : "Elle aurait voulu qu'on se retrousse les manches et qu'on mette le paquet et qu'on donne tout ce soir."