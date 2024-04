Hommage à Mademoiselle Luna lors du Télévie: la musique, une arme dans la bataille contre la maladie

Le commencement de cette 36ᵉ édition du Télévie a été marqué par un hommage émouvant à Delphine, une battante qui a inspiré des milliers de personnes. Ses paroles résonnent toujours : "Personne ne sait ce qui va nous arriver demain, il faut profiter de chaque journée. Chaque chose que je fais, chaque chose que je transmets depuis que je suis malade, c'est positif".

Je suis une amoureuse de la vie

"Profiter tous les jours, de se dire que j'ai vécu que des bons moments, que des choses positives, entourée de gens positifs qui me font du bien. Je suis une amoureuse de la vie. J'ai la chance de faire un métier extraordinaire, que ce soit de la radio ou être DJ. Je fais un métier de fou et la musique, c'est ma drogue. La musique, c'est un partage, la musique crée un sentiment, que ce soit triste ou que ce soit joyeux, et on n'oublie jamais. Quoi qu'il arrive, peu importe l'issue de tout ça, j'aurai passé des super moments et c'est ça qui m'importe", confiait Mademoiselle Luna.