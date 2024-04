L'intelligence artificielle au service du traitement contre le cancer : comment fonctionne cette technologie révolutionnaire ?

Avec la radiothérapie classique, la même zone va être irradiée pendant toute la durée du traitement. Or, l'anatomie du patient peut changer. Les organes et la position de la tumeur varient d’un jour à l’autre. "Une tumeur peut diminuer de taille en cours de radiothérapie parce qu'elle répond au traitement", enseigne Xavier Geets, chef du service oncologie et radiothérapie aux cliniques universitaire Saint-Luc.

Exemple concret sur ces écrans avec un cancer de la prostate. Une fois le patient en position, l’intelligence artificielle analyse l’anatomie du jour. Elle trace le contour des organes et les volumes cibles, là où se trouvent les cellules cancéreuses. "L'intelligence artificielle propose une zone adaptée à l'anatomie du patient", détaille Xavier Geets.

Le traitement est de ce fait plus efficace et maximise la protection des organes à proximité de la zone traitée. Sans l’intelligence artificielle, cette technique demanderait un temps considérable. L’analyse est toujours validée par un médecin et un physicien. La machine n’a donc aucune responsabilité médicale. Prostate, estomac, les types de cancer traités sont de plus en plus variés. Récemment, le premier cancer du col de l’utérus a été traité grâce à la radiothérapie adaptative.