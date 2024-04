Après cinq mois de gains, Wall Street finit avril en baisse

La Bourse de New York a terminé le mois en berne mardi à la veille d'une décision de la banque centrale américaine et après plusieurs données américaines mitigées.

Après cinq mois consécutifs de gains, Wall Street accuse ainsi son premier mois de pertes.

"Nous avons eu quatre chiffres aujourd'hui" sur l'économie américaine "et aucun n'était favorable au marché des actions", a résumé pour l'AFP Steve Sosnick d'Interactive Brokers.

A la veille d'une décision monétaire de la Réserve fédérale (Fed), l'indice du coût de l'emploi a progressé plus vite que prévu au premier trimestre à 1,2%, le rythme le plus rapide depuis un an et demi.