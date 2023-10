A Besançon, le silicium veut relancer l'horlogerie française

Un moteur minuscule, qui consomme moins d'énergie et se rit des champs magnétiques: une entreprise de Besançon a mis au point une montre "révolutionnaire" dotée d'un coeur au silicium, faisant le pari de relancer l'horlogerie française.

Au coeur de sa technologie: le silicium, un métalloïde présent sur un quart de l'écorce terrestre et qui est aussi le matériau dominant de l'ère du numérique, via les semi-conducteurs.

Dans le coeur historique de l'horlogerie française, l'entreprise a installé son site de production de micromoteurs au silicium, dans lequel on entre avec de grandes précautions d'hygiène, pour éviter que des poussières se déposent sur la mécanique de précision.

Depuis 2018, Silmach a investi plus de 5 millions d'euros dans un nouveau projet: un moteur de montre au silicium remarquable par sa petite taille par rapport au moteur Lavet, utilisé massivement par l'horlogerie depuis des décennies.

"Notre moteur est plus compact: il permet soit de faire des montres plus petites, ce qui peut avoir de l'intérêt pour certains segments comme les montres pour dames, soit de garder une montre du même diamètre, mais d'y insérer plus de technologie", explique M. Carnet.

- 10 ans d'autonomie -