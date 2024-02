Boom de 50% du photovoltaïque en Wallonie en 2023

Le parc photovoltaïque en Wallonie a crû de plus de 50 %, selon les chiffres d'Ores et Resa, les deux principaux gestionnaires de réseau de distribution (GRD) actifs au sud du pays, et cités dans La Libre Belgique mercredi.

Les chiffres communiqués par ces gestionnaires confirment le boom du photovoltaïque dans la région. Chez Resa, on est passé de 56.450 installations photovoltaïques fin 2022 à 82.050 fin 2023, une hausse de 45 %. Chez Ores, l'envolée a encore été plus spectaculaire. Alors qu'il y avait 173.590 installations photovoltaïques fin 2022, on est monté à 267.016 fin 2023, une hausse de 54 %.

En combinant les chiffres de Resa et d'Ores, on arrive à l'ajout de 119.026 nouvelles installations en Wallonie en 2023, soit une hausse de plus de 50 % du parc photovoltaïque. Les deux GRD disposaient de 349.066 installations raccordées à leur réseau fin 2023. La grande question est de savoir si le réseau électrique sera capable d'absorber cette augmentation considérable du nombre de prosumers.