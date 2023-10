Coca-Cola Europacific Partners veut supprimer 65 emplois en Belgique

Depuis le Covid, plus de gens télétravaillent et les coûts des livraisons ont fortement augmenté en raison des salaires élevés et des coûts de l'énergie, justifie la filiale belge de Coco-Cola.

D'ici à 2025, l'entreprise va cesser de réapprovisionner manuellement les distributeurs automatiques et d'effectuer des livraisons directes auprès des clients institutionnels. L'objectif est de rendre le modèle de livraison plus efficace pour permettre de poursuivre le développement à l'avenir de cet important canal de vente, explique CCEP.

La société a toutefois l'intention de collaborer plus étroitement avec des partenaires commerciaux qui fournissent déjà un service de livraison et/ou de réapprovisionnement des distributeurs automatiques, au niveau local et national. Elle continuera en outre à fournir une assistance commerciale et technique dans le cadre de la location de distributeurs automatiques et de frigos auprès de ce canal, assure-t-elle.

Le processus d'information et de consultation avec les représentants des travailleurs, dans le cadre de la loi Renault, a débuté jeudi. "En étroite concertation avec ses partenaires sociaux, la société examinera dans les semaines à venir comment éviter le plus grand nombre possible de licenciements secs et comment maintenir un maximum de collaborateurs en son sein", fait encore savoir CCEP.

En plus de ses trois sites de production à Gand, Anvers et Chaudfontaine, Coca-Cola Europacific Partners dispose de cinq centres de distribution/transbordeurs en Belgique (à Gand, Anvers, Borgloon, Heppignies et Chaudfontaine), ainsi que d'un siège social à Anderlecht.