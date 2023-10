Deux transpalettes autonomes débarquent dans un centre de distribution de Colruyt

Deux transpalettes autonomes ont fait leur apparition mercredi au centre de distribution de Colruyt Group Dassenveld, situé à Hal, en Brabant flamand. Les outils ont été développés par l'entreprise STILL, et viennent d'être mis sur le marché.

Le transpalette à conduite autonome reconnaît aussi bien les palettes de type euro que de type bloc. Il a été développé afin de pouvoir transporter les palettes depuis la zone de réception à leur place dédiée dans le centre de distribution. Elles sont ensuite récupérées par les préparateurs de commandes pour être livrées aux supermarchés Colruyt.

Les technologies Lidar (laser imaging detection and ranging) et Slam (simultaneous localization and mapping) permettent au véhicule de se diriger dans le centre de distribution, en reconnaissant l'environnement et en détectant les objets qui s'y trouvent.