Gel: plus de peur que de mal à Saint-Emilion

Bougies, ballots de pailles enflammés ou éoliennes: des viticulteurs de Saint-Emilion (Gironde) ont activé leurs dispositifs antigel par précaution dans la nuit de lundi à mardi, mais l'épisode de froid a été moins marqué que prévu, comme ailleurs en France.

"Plus de peur que de mal", résume Emilie Renard, responsable communication du Conseil des vins de Saint-Emilion. "Il a fait plus chaud que ce qu'on craignait... globalement entre 1 et 2 degrés".