La Bourse de Paris quasi immobile pour commencer la semaine

A New York les trois indices ont progressé de plus de 1% vendredi, saluant l'accalmie de l'emploi américain et les résultats d'Apple.

"La décélération bien plus forte que prévue des créations d'emplois aux Etats-Unis en avril a soutenu fortement tous les actifs en fin de semaine", souligne Sebastian Paris-Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM.

La semaine s'annonce calme sur les marchés. Lundi la Bourse de Londres est fermée en raison d'un jour férié ("Early May Bank Holiday"), puis mercredi en France, qui fête la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, les investisseurs pourraient rester loin des salles de marchés même si la Bourse de Paris demeurera ouverte. Jeudi, plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, observeront à nouveau un jour férié pour l'Ascension.