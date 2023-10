La Bourse de Paris termine en forte hausse de 2,01%, sa meilleure séance depuis juillet

La Bourse de Paris a gagné 2,01% mardi, s'appuyant sur la baisse des taux d'intérêt américains pour rebondir nettement au lendemain d'un repli après l'offensive du Hamas en Israël.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 141,03 points à 7.162,43 points. Il a enregistré sa plus forte hausse journalière depuis juillet et l'une des plus importante de l'année. Lundi, il avait reculé de 0,55%.