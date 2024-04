La FJA appelle les agriculteurs à boycotter l'affichage électoral dans leurs champs

La FJA a multiplié les actions en ce début d'année "afin de signifier la colère du monde agricole face à une situation qui se veut de plus en plus alarmante au sein des exploitations".

"Quelques avancées ont été obtenues, mais cela n'est clairement pas suffisant", martèle la fédération. "Tant que la sphère politique ne sera pas en mesure d'aller plus fort et plus vite afin d'assurer un avenir aux agriculteurs wallons", elle appelle ces derniers à ne pas mettre leurs champs à disposition pour l'affichage électoral.