Le BEL 20 confirme une légère hausse

Syensqo (89,35) restait positive de 0,36% à l'inverse de Galapagos (28,14) et UCB (119,45) qui reculaient de 1,26 et 0,99%, Solvay (29,45) cédant de justesse 0,17%.

AB InBev (54,80) et KBC (68,50) valaient 1,19 et 0,26% de moins que vendredi, Melexis (73,90) et Elia (93,95) cédant 1,07 et 0,84% alors que D'Ieteren (206,40) regagnait 0,58%.

Immobel (27,30) plongeait par ailleurs de 6,2% tandis que Wereldhave Belgium (45,00) reculait de 6,05%, pour un gain de 2,74% compte tenu de son détachement de coupon.

Shurgard (38,50) abandonnait 3% tandis que Cenergy (6,98) et Atenor (6,52) reculaient de 2,4 et 2,7%, Unifiedpost (4,05) chutant de 5,1% alors que Belysse (0,83) et Ontex (9,04) progressaient de 3,7 et 3,1%.