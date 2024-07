"Des difficultés économiques et morales bien réelles"

Si la Foire de Libramont, dont la 88e édition a débuté ce vendredi, est "la fête du monde agricole", "les difficultés tant économiques que morales sont bien présentes et réelles", a rappelé la présidente de la Fédération wallonne de l'agriculture (Fwa), Marianne Streel, en présence de plusieurs membres du nouveau gouvernement wallon, ministre-président et ministre de l'Agriculture en tête.

"La météo depuis octobre dernier a rendu le travail techniquement difficile. Les récoltes et fourrages sont faibles en qualité et historiquement très faibles en quantité. Ces évènements en cascade engendrent un impact inévitable sur le revenu de nos cultivateurs et éleveurs", a illustré la présidente de la Fwa, qui est également agricultrice.

Alors que la sortie de l'hiver a été marquée par un mouvement de grogne du milieu agricole, Marianne Streel a rappelé dans son discours que l'agriculture familiale wallonne a "besoin d'urgence" d'un "revenu décent", d'une "amélioration de la place de l'agriculteur dans la filière", d'une simplification administrative, d'une "attention particulière portée à la transmission de nos exploitations vers la future génération d'agriculteurs", d'une image "à restaurer", de "législations qui tiennent compte de nos réalités" et enfin d'accord commerciaux équitables.