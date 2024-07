La Bourse de Paris rebondit de son point bas depuis sept mois

Les résultats d'entreprises ont fait surtout la pluie et un peu le beau temps pour les entreprises du CAC. Alors qu'un peu plus de la moitié des groupes étaient attendus, les neuf pires performances de la semaine et sept des huit meilleures sont pour des compagnies ayant publié leur performance financière.

Eurofins, qui a un peu rassuré dans son combat de longue haleine contre le fonds Muddy Waters, a enregistré la plus forte hausse (+10,94%) et STMicroelectronics, qui a de nouveau abaissé ses prévisions, la plus forte baisse (-16,46%).

"On s'attendait à une saison moyenne, mais avec un rebond envisagé pour le deuxième semestre et finalement, on voit que ce n’est pas forcément le cas" explique Ariane Hayate, gérante actions européennes de Edmond de Rothschild AM.