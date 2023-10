Le BEL 20 et ses voisins progressent prudemment

Melexis (83,05) était par contre négative de 0,5%, Aedifica (51,15) et WDP (22,94) reculant de 0,3 et 0,2%, rejointes par Cofinimmo (60,60) qui repassait de 0,1% dans le rouge après avoir plongé de 6% la veille.

Ageas (38,21) et KBC (57,54) suivaient avec des hausses de 1,3 et 1,2%, Aperam (27,22) remontant de même de 1,4% tandis que Solvay (102,05) et UCB (78,46) valaient 0,3 et 1% de plus que jeudi, Galapagos (33,06) s'appréciant de 0,5%.

Proximus (7,614) repartait de 1,7% à la hausse, Sofina (188,00) étant positive de 0,6% alors que Elia (87,70) perdait 1,1%.

Immobel (27,75) et Intervest Offices (14,44) valaient 2,4 et 4,6% de plus que la veille, Iep Invest (5,65) rebondissant de 4,6% alors que Belysse (0,662) et Cenergy (5,82) abandonnaient 5,4 et 3,9%.

MDxHealth (0,232) regagnait enfin 5,4% supplémentaires, Mithra (1,24) et Biotalys (4,32) remontant de 2,3 et 2,1% à l'inverse de IBA (9,03) et Sequana Medical (2,80), négatives de 3,3 et 2,1%.