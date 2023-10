Le BEL 20 et ses voisins terminent la semaine dans le vert

Prudemment en hausse vendredi matin, le BEL 20 et ses voisins européens devaient enregistrer des fluctuations erratiques à l'annonce des créations d'emplois aux États-Unis fort supérieures aux attentes, la clôture les voyant toutefois se ressaisir et terminer dans le vert, l'indice bruxellois regagnant finalement 0,65% à 3.490,44 points avec 17 de ses éléments en hausse.

Solvay (102,40) et UCB (78,28) progressaient de 0,69 et 0,80%, Galapagos (33,60) s'appréciant de 2,16%, KBC (57,54) et Ageas (38,50) de 1,55 et 2,07%, D'Ieteren (156,80) et Proximus (7,57) de 0,90 et 1,15%,

Le poids-lourd AB InBev (49,44) freinait le BEL 20 en chutant de 3,13% en compagnie de Melexis (82,55) qui reperdait 1,08%, les hausses étant emmenées par Aperam (27,65) et arGEN-X (467,60), en progrès de 3,06 et 2,52%.

WDP (23,34) valait également 1,57% de plus que jeudi alors que Cofinimmo (60,45) cédait 0,33% après avoir plongé de 6% la veille.

Immobel (28,80) et Intervest Offices (14,96) bondissaient de 6,3 et 8,4%, celle-ci au moment de sa suspension dans l'attente d'un communiqué; Unifiedpost (2,495) et Keyware Tech. (0,88) regagnant 4,8 et 8% alors que Lotus Bakeries (7.070) et Cenergy (5,58) chutaient de 6,3 et 7,9%.

Mithra (1,264) et MDxHealth (0,228) regagnaient enfin 4,3 et 3,6%, Celyad (0,78) regagnant 3,4% alors que Onward Medical (3,56) et Sequana Medical (2,80) abandonnaient 3,8 et 2,1%.