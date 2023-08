Le BEL 20 repasse de peu sous les 3.700 points, Galapagos en tête

Après avoir plongé de 5,62% lundi, Galapagos (35,90) emmenait de nouveau les baisses au sein du BEL 20 en chutant de 3,68% mardi alors que l'indice bruxellois reculait de 0,46% à 3.699,10 points avec 16 de ses éléments dans le rouge.

KBC (68,06) et Ageas (37,48) suivaient avec des baisses de 2,07 et 2,17% en compagnie de Melexis (91,50) et Umicore (26,10), négatives de 2,03 et 2,39%. Solvay (103,95) perdait 0,62% contrairement à arGEN-X (447,80) et UCB (81,12) qui s'appréciaient de 1,29 et 1,50%.

Aperam (27,36) reculait de 0,40%, Proximus (6,42) et Sofina (205,60) de 1,50 et 0,87%, D'Ieteren (159,10) de 1,24%. On remarquait par ailleurs Mithra (2,545) qui chutait de 16,8% après avoir ajouté jusqu'à 26% en début de journée à ses importants regains antérieurs. Oxurion (0,002) reperdait 20% supplémentaires alors que des pertes de plus de 2% étaient notées en IBA (13,80) et Onward Medical (4,86) ; Celyad (0,57) et Hyloris (11,65) gagnant par contre 9,6 et 2,6%.

Ekopak (18,40) et Belysse (0,994) étaient négatives de 3,6 et 4,9%, Azelis (20,04) reculant de 3%, Kinepolis (47,85) et EVS (22,25) de 1,8 et 1,5% tandis que Euronav (15,88) repartait de 2,6% à la hausse, Warehouses Estates (35,80) et Intervest Offices (13,54) s'appréciant de 2,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0945 USD, contre 1,0980 dans la matinée et 1,1005 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.670 euros, en progrès de 150 euros.