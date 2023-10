Le fonds belge Newtree Impact investit dans CropX Technologies

Le fonds d'investissement Newtree Impact investit 825.000 dollars (784.700 euros) dans CropX Technologies, une société basée à Tel-Aviv et spécialisée en solutions numériques et technologiques de gestion des cultures agricoles, annonce-t-il jeudi dans un communiqué. L'opération clôture une levée de fonds de 30 millions de dollars initiée en avril par CropX Technologies.

Grâce à ses capteurs, cette entreprise collecte des données des sols, qu'elle analyse afin de fournir en temps réel aux agriculteurs des conseils et des informations agronomiques telles que le niveau d'humidité des sols ou encore l'état de santé des cultures. Sa technologie contribue notamment à optimiser l'irrigation des sols et à limiter l'utilisation de produits chimiques.

"CropX Technologies constitue le 14e investissement de Newtree Impact", précise le communiqué. Au total, la holding belge dite "à impact" (parce que ses investissements sont réalisés avec l'intention de générer un retour positif et ayant un impact social et environnemental mesurable, NDLR) et active notamment dans le secteur agro-alimentaire a levé 12 millions d'euros depuis son lancement en 2021.