Le trafic maritime à Baltimore complètement rétabli après l'effondrement du pont

Fin mai, le porte-conteneurs avait été remis à flot et remorqué vers un chantier naval voisin.

Le pont Francis Scott Key servait un axe autoroutier important pour le nord-est des Etats-Unis, reliant la capitale Washington et New York, tandis que le port de Baltimore est une plaque tournante du commerce de véhicules neufs aux Etats-Unis. Près de 850.000 voitures et camions y ont transité l'année dernière, soit plus que n'importe quel autre port américain.