Le waterbus reliant Bruxelles et Vilvorde reprend du service

Le Waterbus, qui relie Bruxelles et Vilvorde, reprendra son service sur le canal à partir du 1er mai 2024, a annoncé vendredi Brussels by Water.

Ce transport en commun sur le canal entre Bruxelles et Vilvorde peut être utilisé pour divers types de déplacements : privés, touristiques, excursions...

Les différents arrêts (Bruxelles/Molenbeek (Sainctelette - avenue du Port), pont Van Praet, Neder-Over-Heembeek, Cruise Terminal, Vilvorde parc Trois Fontaines et Vilvorde centre) sont connectés aux transports en commun classiques (tram, métro, bus) et sont situés à proximité de parkings de dissuasion, parcs, centres commerciaux, zones de loisirs, quartiers d'habitations et de bureaux.