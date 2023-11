Les partenaires sociaux veulent améliorer la prévention du burn-out dans les entreprises

Les partenaires sociaux indiquent considérer depuis plusieurs années la prévention du burn-out chez les travailleurs comme un défi sociétal essentiel. Des projets-pilotes ont notamment été testés dans un nombre limité d'entreprises et ont été évalués par des experts issus du monde académique. Employeurs et syndicats souhaitent désormais que "des initiatives soient prises à plus grande échelle au sein des entreprises et par les secteurs en matière de prévention du burn-out".

Ces initiatives ont été regroupées dans une recommandation afin d'éviter que des travailleurs ne soient absents pour cause de troubles psychosociaux en général et de burn-out en particulier. Il est notamment recommandé aux entreprises d'améliorer l'environnement psychosocial de travail dans tous ses aspects, avec des mesures rapides et des efforts de longue durée, et de se baser sur un soutien interne, à la mesure de l'entreprise.