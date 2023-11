L'éventualité de nouvelles cessions de magasins Casino ravive les inquiétudes des salariés

Le groupe Casino, toujours en grande difficulté, est à l'écoute du marché pour céder de nouveaux super et hypermarchés: cela ne change pas le projet des repreneurs de l'ensemble, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, mais préoccupe les syndicats, qui craignent un "dépeçage" et se sont rassemblés en intersyndicale.

Plus tôt mardi, la branche commerce et services de la CGT s'était émue que les salariés aient appris par la presse "la possible cession de 52 hypermarchés et 291 supermarchés par la direction de l'entreprise".

Lundi, Casino avait annoncé qu'il était prêt à étudier des "marques d'intérêt" de concurrents pour le rachat de ses magasins de grands formats, super et hypermarchés, au-delà de ceux qui font déjà l'objet d'un accord avec Intermarché, portant sur 119 magasins plus une soixantaine en option.

Le groupe n'a pas précisé quel périmètre était cette fois concerné par une possible cession.