Locations de courte durée: les eurodéputés imposent plus de transparence

Ce nouveau règlement, adopté à une très large majorité (493 voix pour et 14 contre), prévoit des obligations en matière de procédures d'enregistrement et de partage des données pour les plateformes en ligne.

Les eurodéputés ont voté jeudi en faveur de nouvelles règles obligeant les plateformes de locations à courte durée de type Airbnb à plus de transparence.

Cet essor a pu faire grimper les prix du logement et provoqué une fuite des résidents permanents et un "sur-tourisme" à certains endroits.

Les autorités compétentes pourront suspendre les numéros d'enregistrement, demander aux plateformes de supprimer les annonces illégales et imposer des sanctions aux plateformes ou aux hébergeurs non conformes.

"Le partage de données permettra aux villes et aux autres autorités de mieux appliquer les règles existantes, notamment en supprimant les annonces illégales, et contribuera à lutter contre la crise du logement en s'attaquant à la spéculation et en garantissant l'accès à un logement abordable" a souligné Kim van Sparrentak (Verts/ALE), rapporteure du texte, lors du débat sur le texte, mercredi.

L'eurodéputée néerlandaise a cité l'exemple d'Amsterdam, où "78% des annonces" sur Airbnb concernent des maisons ou des appartements entiers.

"Cela signifie que près de 7.000 maisons ou appartements sont loués à des fins touristiques plutôt qu'à des habitants. Pendant ce temps, il n'y a pas assez d'enseignants à Amsterdam parce qu'ils n'ont tout simplement plus les moyens d'y vivre", a-t-elle déploré.