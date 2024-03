L'Onem a récupéré 21 millions d'euros à la suite de fraudes domiciliaires

Les contrôles sont notamment menés pour vérifier le domicile ou la situation familiale des allocataires. Il est ainsi possible que des fraudeurs prétendent vivre en Belgique alors qu'ils habitent à l'étranger, ou indiquent qu'ils sont célibataires alors qu'ils sont en cohabitation légale.

L'Onem a contrôlé plus de 23.000 personnes, ce qui a permis de repérer 5.732 infractions pour fraude domiciliaire et de récupérer près de 22 millions d'euros. L'organisme a également mené plus de 25.000 enquêtes concernant du travail au noir. Celles-ci ont permis de prendre en flagrant délit 3.353 employeurs et 1.869 travailleurs.

Une autre manière de frauder consiste à combiner les allocations de chômage avec d'autres revenus. L'Onem contrôle également ce type de fraude. Plus de 31.000 enquêtes ont été menées, permettant de détecter 9.368 infractions. Celles-ci représentant près de 16 millions d'euros à récupérer par l'administration.