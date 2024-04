L'UWE et les CCI unissent leurs forces au travers d'une structure dénommée AKT

L'Union wallonne des Entreprises (UWE) et les cinq Chambres de commerce et d'industrie (CCI) wallonnes ont annoncé mardi unir leurs forces au travers d'une nouvelle structure dénommée AKT.

L'ambition des partenaires est de former la plus grande communauté d'entrepreneurs en Wallonie. Il ne s'agit pas d'une fusion, mais bien d'une union, chaque entité conservant dans le même temps son identité et son propre conseil d'administration.

Cela fait plus de vingt ans que cette union était dans l'air. Des tentatives de rapprochement ont même été avortées par le passé. Mais c'est donc désormais officiel: la dimension régionale de l'UWE va être alliée à l'ancrage local des différentes CCI wallonnes (Brabant wallon, Hainaut, Liège-Verviers-Namur, Luxembourg belge et Wallonie picarde). La nouvelle structure dénommée AKT verra officiellement le jour en septembre, avec un programme d'actions communes ambitieux à la clé, "pour une Wallonie plus prospère et durable".