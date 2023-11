"Moins de 30% des offres Black Friday sont intéressantes": les conseils de Testachats avant de foncer sur les promos

Même si la date officielle du Black Friday est fixée cette année au 24 novembre, les promos et réduction choc se bousculent déjà sur les vitrines ou les sites internet. On retrouve des rabais jusqu'à -70%, de quoi appâter les clients avides de bonnes affaires.

Et d'ajouter: "On a constaté, il y a deux ans, qu'il y avait moins de 30% des offres de Black Friday qui étaient réellement intéressantes, quand on regardait les deux critères: le prix et la qualité. Cela veut dire qu'il y a d'autres moments de l'année qui sont à privilégier pour faire ses achats. Il y a de mauvaises surprises aussi bien dans les magasin physiques qu'en ligne. La seule différence est qu'en ligne, on a un droit de rétractation. Dans un magasin, il faudrait qu'il accepte à titre commercial un remboursement."