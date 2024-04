Peu d'enthousiasme pour une étude pilote sur la semaine de travail de quatre jours

Cinq entreprises et organisations devraient participer à une étude pilote relative à la semaine de quatre jours avec maintien du salaire, indique mercredi le Bureau fédéral du Plan. Un nombre inférieur à celui attendu.

Le Bureau du Plan a été chargé par le gouvernement de mener une expérience sur la réduction du temps de travail tout en maintenant les salaires dans les entreprises et organisations du secteur privé. L'objectif est d'accompagner pendant six mois les entreprises qui font ce choix d'introduire volontairement la semaine de travail de quatre jours avec réduction de la durée du travail et maintien du salaire.

Le but du projet est de mieux cerner les effets d'une réduction de la durée du travail notamment sur le bien-être des salariés, la productivité, l'emploi et l'environnement.