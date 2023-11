Pour TotalEnergies, le gaz restera indispensable quel que soit le scénario énergétique futur

Pour sa 5e édition, ce rapport publié à deux semaines de la COP28 examine les perspectives d'évolution du système énergétique mondial avec une optique que la multinationale française qualifie de "plus réaliste" que celle de l'Agence internationale de l’Énergie (AIE). Cette dernière parie sur un pic de la demande de gaz, pétrole et charbon dans la décennie.

"On voit bien que si on veut faire évoluer le système électrique vers moins d'émissions [de gaz à effet de serre], et c'est le but, il faut bien évidemment qu'il soit fortement renouvelable. Mais il lui faut un complément pour gérer l'intermittence et assurer la fiabilité du système", a défendu Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, lors d'une présentation presse.

"On peut faire le pari de mettre des batteries, mais ça coûte cher et il faut les développer. Du coup, le gaz est un meilleur complément, tout en étant fossile, on n'a jamais dit qu'il était vertueux", a-t-il ajouté.

Le document prospectif publié par TotalEnergies correspond à sa stratégie d'entreprise: le groupe mise de plus en plus sur le gaz naturel (notamment liquéfié) au détriment du pétrole. Avec ses investissements dans la production d'électricité d'origine éolienne et solaire, cela permet au groupe de ne pas augmenter son empreinte carbone prévisionnelle d'ici 2030, tout en continuant à vendre plus d'énergie.