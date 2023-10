Renault, Volvo et CMA CGM vont collaborer dans les fourgons logistiques

Renault, Volvo et CMA CGM s'associent pour développer des fourgons électriques afin de "répondre au besoin croissant d'une logistique décarbonée et efficace", ont annoncé vendredi les trois groupes dans un communiqué commun.

Les deux constructeurs automobiles ont signé des accords afin de créer une co-entreprise détenue à 50-50 et y investir chacun 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

L'armateur et logisticien CMA CGM a, pour sa part, signé une lettre d'intention non engageante avec Renault et Volvo pour participer à cette nouvelle société, en investissant 120 millions d'euros.