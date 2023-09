Réouverture mardi du plan incliné de Ronquières

La navigation pourra reprendre à partir de mardi sur le canal Bruxelles-Charleroi dix jours après le défaut détecté sur le bac n°2 du plan incliné de Ronquières et l'arrêt de tout trafic fluvial. Le régime d'exploitation de l'ouvrage pourrait être revu prochainement, a indiqué vendredi après-midi le SPW Mobilité et Infrastructures

Ces derniers jours, les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI) sont intervenues avec l'objectif de rouvrir l'ouvrage hydraulique le plus rapidement possible à la navigation. Les travaux entrepris ont permis de garantir la sécurité nécessaire tant pour l'intégrité du plan incliné que pour les usagers, assure le SPW Mobilité et Infrastructures.

Les bateaux pourront donc à nouveau emprunter le plan incliné de Ronquières du lundi au vendredi de 06h00 à 22h00, le samedi de 06h00 à 19h30 et le dimanche de 09h00 à 18h00.