Simplification des règles de la PAC: l'UE sonde les agriculteurs

Autres points abordés: la complexité des différentes procédures, ou encore le besoin ou non d'un accompagnement pour comprendre les règles et préparer des demandes d'aides.

Le sondage propose des questions disponibles dans toutes les langues de l'Union, notamment sur le temps consacré aux tâches administratives et aux déclarations obligatoires pour obtenir les aides de la Politique agricole commune (PAC) et satisfaire aux contrôles.

"Les réponses fourniront un retour d'information précieux pour comprendre leurs préoccupations et identifier les sources de charge administrative et de complexité découlant des règles de la PAC, tant sur leur application au niveau national que sur les obligations d'enregistrement et de déclaration", souligne l'exécutif européen.

Après une dérogation partielle déjà entérinée sur les jachères, Bruxelles a proposé un assouplissement temporaire pour cette année sur les obligations de maintien des prairies permanentes, et plusieurs Etats demandent aussi des flexibilités sur la rotation des cultures.

De même, l'exécutif européen a proposé de "simplifier la méthodologie pour certains contrôles", en vue de "réduire de jusqu'à 50% le nombre de visites dans les exploitations effectuées par les administrations nationales".