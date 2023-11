Un accord devrait permettre des vols de drones au-dessus de la mer du Nord

Les drones peuvent avoir beaucoup d'utilisations différentes. Ils pourraient, par exemple, inspecter les parcs éoliens en mer ou surveiller les émissions maritimes. Aujourd'hui, il est encore très difficile d'obtenir les autorisations nécessaires pour ces utilisations. C'est pourquoi Skeyes, en collaboration avec l'Agence provinciale de développement de Flandre occidentale, a développé un cadre opérationnel pour rendre cela possible.

Skeyes a également développé un ensemble d'outils permettant aux drones à longue portée de coexister de manière sûre et efficace avec le trafic aérien. Cela créera un environnement sûr pour l'expansion des opérations de drones au-dessus de la mer du Nord et entre les régions d'Ostende et de Courtrai-Wevelgem, où il y a des aéroports locaux. À cette fin, les procédures et réglementations nécessaires ont été mises en place.