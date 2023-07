Volvo: hausse des ventes de poids lourds mais baisse des commandes au 2e trimestre

Pour le deuxième trimestre (avril à juin), le groupe, qui dispose d'une usine à Gand, a fait état d'une augmentation de 18% de ses ventes nettes, à 140,8 milliards de couronnes (plus de 12 milliards d'euros), par rapport à la même période un an plus tôt.

"Nous entrons progressivement dans une situation de demande plus normalisée avec une rentabilité record et des performances opérationnelles élevées", a commenté le PDG du groupe Volvo, Martin Lundstedt.