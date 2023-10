Wall Street dans le vert en attendant Birkenstock et les "minutes" de la Fed

La Bourse de New York a ouvert dans le vert mercredi digérant une hausse des prix de gros plus forte que prévu et une large fusion dans le secteur de l'énergie, en attendant les "minutes" de la Fed.

L'indice Dow Jones avançait de 0,14%, le Nasdaq, à dominante technologique, progressait de 0,35% et le S&P 500 grappillait 0,08% vers 14H20 GMT.