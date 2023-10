Wall Street termine en hausse, poussée par le reflux des taux et de l'emploi

Le Dow Jones a gagné 0,39%, l'indice Nasdaq a pris 1,35% et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 0,81%.

La Bourse de New York a terminé en hausse, mercredi, agréablement surprise par le reflux des taux obligataires et un chiffre de créations d'emplois très inférieur aux attentes, qui laissent espérer la fin du durcissement monétaire de la banque centrale américaine.

"Le rapport ADP a été le déclencheur aujourd'hui", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Il a montré que le secteur privé n'avait créé que 89.000 postes en septembre, soit quasiment la moitié des 150.000 qu'attendaient les économistes.

"Le marché du travail redescend en température", a relevé Jeffrey Roach, de LPL Financial, "ce qui ôte de la pression à la Fed, qui s'inquiète d'un second tour d'inflation", phénomène qui se caractérise par une hausse des salaires pour compenser l'inflation, ce qui fait encore augmenter les prix et crée une spirale.